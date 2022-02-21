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Украина против АвтоВАЗа: как санкции ЕС отразятся на работе российского автозавода

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 14:30
Украина против АвтоВАЗа: как санкции ЕС отразятся на работе российского автозавода Конвейер АвтоВАЗа (Фото: ruposters.ru)
Автор: Константин Широкун

Глава Renault Group Лука де Мео не исключает остановку работы АвтоВАЗа из-за новых санкций, которые ждут Россию в случае обострения конфликта между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Financial Times.

Около 20% комплектующих для АвтоВАЗа импортируется, а московский завод компании зависит от импорта на 40%. Ограничение сотрудничества и нарушение логистических цепочек может привести к остановке производства на неопределенный срок.

Потому уже сейчас компания изучает альтернативных производителей автокомпонентов, которые могли бы заменить европейские заводы. В январе 2022 года доля альянса Renault-Nissan-Mitsubishi на российском рынке достигла 35,5%. Остановка даже одного из двух заводов может серьезно ударить по всему российскому авторынку.

Также сообщалось, что электрокар Tesla Roadster преодолел 3 млрд км с момента запуска. Родстер находится в космосе уже около четырех лет.

Ранее мы писали, что в Украине с 21 февраля заработали 24 новые камеры видеофиксации. Больше всего новых систем заработало в Киеве.

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