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4 года в космосе: электрокар Tesla Roadster преодолел 3 млрд км с момента запуска в 2018 году

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Воскресенье 20 февраля 2022 20:05
4 года в космосе: электрокар Tesla Roadster преодолел 3 млрд км с момента запуска в 2018 году Tesla Roadster в космосе (Фото: vox.com)
Автор: Константин Широкун

Прошло почти четыре года с тех пор, как в феврале 2018 года Илон Маск запустил Tesla Roadster в космос с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. Сейчас электромобиль находится на расстоянии 377 миллионов километров от Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CNN.

Tesla Roadster движется к Марсу со скоростью 27 955 км/ч. Интересно, что до Марса электромобилю осталось пролететь 320 миллионов километров. За все время полета машина преодолела более 3 млрд. километров. Астроном из Гарвардского Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл убежден, что Tesla вероятно все еще цела, но может иметь повреждения от метеоритов.

4 года в космосе: электрокар Tesla Roadster преодолел 3 млрд км с момента запуска в 2018 году

Интересно, что астрономы не наблюдают за родстером, а профессор астрофизики Университета Торонто Ханно Рейн заявил, что изучение его траектории просто не имеет большой научной ценности. По мнению ученого, электромобиль в космосе – это всего лишь дорогой космический мусор.

Ранее мы писали, что в Украину привезли самый доступный электромобиль Citroen. Машину оценили всего в 7 тыс. евро.

Также сообщалось, что главную улицу Киева перекроют. Ремонт Крещатика продлится около шести месяцев.

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