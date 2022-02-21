В Киеве и ряде городов с 21 февраля заработали 24 новых камеры видеофиксации: список дорог
С 21 февраля в Киеве и еще четырех регионах Украины заработали новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Пока камеры могут выносить штрафы только за превышение скорости.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Новые камеры появились в Киеве, Сумах, Виннице, Мукачево, а также на трассах в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Интересно, что новые комплексы фото- и видеофиксации были установлены еще в конце 2021 года. На настройку и калибровку оборудования понадобилось около двух месяцев.
В Киеве появилось 10 новых приборов контроля "КАСКАД". Найти их можно по таким адресам:
- ул. Братиславская, 9-Г, направление прибора – ул. Крайняя;
- просп. Голосеевский, 96, направление прибора – ул. Маричанская;
- просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора – ул. Полковника Потехина;
- просп. ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора – ул. Николая Закревского;
- ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;
- ул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;
- ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора – ул. Новомостицкая;
- просп. Правды, 58, направление прибора – ул. Светлицкого;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора – ул. Приорская;
- ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора – ул. Коноплянская.
В городе Сумы добавилось два комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по таким адресам:
- ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора – ул. Ивана Сирко;
- ул. Кондратьева, 129, направление прибора – ул. Прокофьева.
В Виннице камеру контроля скорости системы "КАСКАД" можно обнаружить по адресу ул. Пирогова, 61 в направлении ул. Константина Василенко.
В Мукачево 2 прибора контроля "КАСКАД" расположены по таким адресам:
- ул. Ивана Франко, 74, направление прибора – ул. Мира;
- ул. Великогорная, 51, направление прибора – ул. Томаша Масарика.
На трассах Закарпатской области за пределами населенных пунктов появилось шесть новых камер:
- на 95 км+424 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Буштыно;
- на 98 км+824 автодороги Н-09, направление прибора – с. Бедевля;
- на 33 км+714 автодороги М-23, направление прибора – ул. Босоножки;
- на 39 км+706 автодороги М-23, направление прибора – ул. Молодежная;
- на 0 км+907 автодороги М-23, направление прибора – ул. Микеша;
- на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление прибора – ул. Центральная.
На автодорогах Ивано-Франковской области за пределами населенных пунктов установлено три новых камеры фото- и видеофиксации в таких местах:
- на 244 км+199 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Делятин;
- на 240 км+283 автодороги Н-09, направление прибора – ул. Грушевского;
- на 227 км+233 автодороги Н-09, направление прибора – с. Татаров.
Всего же с понедельника 21 февраля 2022 года автоматически фиксируют правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.
Ранее мы писали, что все въезды в Киев находятся под постоянным контролем. За дорогами следят 250 камер.
Также сообщалось, что главную улицу Киева перекроют. Ремонт Крещатика продлится около шести месяцев.