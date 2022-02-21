Україна проти АвтоВАЗу: як санкції ЄС позначаться на роботі російського автозаводу

Голова Renault Group Лука де Мео не виключає зупинку роботи АвтоВАЗу через нові санкції, які чекають Росію в разі загострення конфлікту між Україною і РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Financial Times.

Близько 20% автокомпонентів для АвтоВАЗу імпортується, а московський завод компанії залежить від імпорту на 40%. Обмеження співпраці та порушення логістичних ланцюжків може призвести до зупинки виробництва на невизначений термін.

Тому вже зараз компанія вивчає альтернативних виробників автокомпонентів, які могли б замінити Європейські заводи. У січні 2022 року частка альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi на російському ринку досягла 35,5%. Зупинка навіть одного з двох заводів може серйозно вдарити по всьому російському авторинку.

Також повідомлялося, що електрокар Tesla Roadster подолав 3 млрд км з моменту запуску. Родстер знаходиться в космосі вже близько чотирьох років.

Раніше ми писали, що в Україні з 21 лютого запрацювали 24 нові камери відеофіксації. Найбільше нових систем запрацювало в Києві.