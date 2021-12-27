От 6 до 20 млн долларов за штуку: Топ-10 самых дорогих авто, проданных с аукциона в 2021 году

McLaren F1 стал самым дорогим аукционным авто в 2021 году (Фото: Gooding & Co)

Объявлена десятка самых дорогих автомобилей, проданных с аукционов в 2021 году. Самый дешевый лот ушел за 6 млн долларов, самый дорогой - за 20 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Classic Driver.

Классические и коллекционные автомобили год от года прибавляют в цене. В 2021 году этот сегмент вновь показал рост. Так, на аукционах Sotheby’s было продано автомюилей на сумму 550 млн доллавров, а общий объем рынка аукционных авто оценивается в 2-3 млрд долларов.

Критериев, влияющих на стоимость классических автомобилей, очень много. Начиная объемом выпуска и степенью сохранности и заканчивая принадлежностью к тому или иному бренду и спортивными успехами. Самые дорогие машины уходят с молотка за двухзначные суммы в миллионах долларов.

В 2021 году из десяти самых дорогих акционных автомобилей половина - модели Ferrari. В том числе - Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione 1959 года, проданный за 10,84 млн долларов (второе место в рейтинге). Самые дешевые автомобили в этом списке - Jaguar D-Type 1955 года и Ferrari 250 GT LWB Berlinetta 1958 года по 6 млн долларов каждый.

Среди 10 самых дорогих аукционных авто 2021 года пять несут марку Ferrari

На а самым дорогим аукционным автомобилем 2021 года стал McLaren F1. Суперкар 1995 года выпуска (один из всего 64 построенных) с пробегом всего 390 км ушел с молотка за астрономическую сумму почти 20,5 млн долларов.

McLaren F1 - самый дорогой аукционный автомобиль 2021 года

Топ-10 самых дорогих аукционных автомобилей 2021 года

McLaren F1 1995 года - 20,46 млн долларов Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione 1959 года - 10,84 млн долларов Aston Martin DB4GT Zagato 1962 года - 9,52 млн долларов Ferrari 268 SP 1962 года - 7,7 млн долларов Ferrari 275 GTB Competizione 1966 года - 7,7 млн долларов Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1955 года - 6,96 млн долларов Matra MS 670 1972 года - 6,92 млн долларов McLaren MP4-25A 2010 года - 6,7 млн долларов Jaguar D-Type 1955 года - 6 млн долларов Ferrari 250 GT LWB Berlinetta "Tour de France" 1958 года - 6 млн долларов.

Общая стоимость десяти самых дорогих аукционных машин 2021 года составила без малого 90 млн долларов.

Напомним, 27-летний хэтчбек Lancia Delta продают за невероятные 300 тысяч долларов. Столь высокая цена машины в версии Delta Integrale Evo II Edizione Finale объясняется мизерным тиражом: всего 250 автомобилей.