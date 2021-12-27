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Від 6 до 20 млн доларів за штуку: Топ-10 найдорожчих авто, проданих на аукціонах у 2021 році

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Понеділок 27 грудня 2021 15:56
Від 6 до 20 млн доларів за штуку: Топ-10 найдорожчих авто, проданих на аукціонах у 2021 році
Автор: Вадим Добровольский

Оголошено десятку найдорожчих автомобілів, проданих з аукціонів у 2021 році. Найдешевший лот пішов за 6 млн. доларів, найдорожчий - за 20,5 млн. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто із посиланням на Classic Driver.

Класичні та колекційні автомобілі рік у рік додають у ціні. У 2021 році цей сегмент знову показав зростання. Так, на аукціонах Sotheby's було продано автомюїлів на суму 550 млн дол., а загальний обсяг ринку аукціонних авто оцінюється в 2-3 млрд доларів.

Від 6 до 20 млн доларів за штуку: Топ-10 найдорожчих авто, проданих на аукціонах у 2021 році

Критеріїв, що впливають вартість класичних автомобілів, дуже багато. Починаючи обсягом випуску та ступенем автентичності та закінчуючи приналежністю до того чи іншого бренду та спортивними успіхами. Найдорожчі машини йдуть із молотка за двозначні суми у мільйонах доларів.

У 2021 році з десяти найдорожчих аукційних автомобілів половина - моделі Ferrari. У тому числі - Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione 1959, проданий за 10,84 млн доларів (друге місце в рейтингу). Найдешевші автомобілі в цьому списку - Jaguar D-Type 1955 року і Ferrari 250 GT LWB Berlinetta 1958 року по 6 млн доларів кожен.

Від 6 до 20 млн доларів за штуку: Топ-10 найдорожчих авто, проданих на аукціонах у 2021 році

Серед 10 найдорожчих аукціонних авто 2021 п'ять несуть марку Ferrari

А найдорожчим аукціонним автомобілем 2021 року став McLaren F1. Суперкар 1995 року випуску (один із всього 64 побудованих) з пробігом всього 390 км пішов з молотка за астрономічну суму майже 20,5 млн. доларів.

Від 6 до 20 млн доларів за штуку: Топ-10 найдорожчих авто, проданих на аукціонах у 2021 році

McLaren F1 – найдорожчий аукціонний автомобіль 2021 року

Топ-10 найдорожчих аукціонних автомобілів 2021 року

  1. McLaren F1 1995 року - 20,46 млн доларів
  2. Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione 1959 року – 10,84 млн доларів
  3. Aston Martin DB4GT Zagato 1962 року - 9,52 млн доларів
  4. Ferrari 268 SP 1962 року - 7,7 млн ​​доларів
  5. Ferrari 275 GTB Competizione 1966 року - 7,7 млн ​​доларів
  6. Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1955 року - 6,96 млн доларів
  7. Matra MS 670 1972 року - 6,92 млн доларів
  8. McLaren MP4-25A 2010 року - 6,7 млн ​​доларів
  9. Jaguar D-Type 1955 року - 6 млн доларів
  10. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta "Tour de France" 1958 - 6 млн доларів.

Загальна вартість десяти найдорожчих аукціонних машин 2021 року склала майже 90 млн доларів.

Нагадаємо, 27-річний хетчбек Lancia Delta продають за неймовірні 300 тисяч доларів. Настільки висока ціна машини у версії Delta Integrale Evo II Edizione Finale пояснюється мізерним тиражем: всього 250 автомобілів.

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