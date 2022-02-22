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Пожар из-за батареи: сгоревший корабль с 4000 машин может вызвать подорожание электрокаров

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Вторник 22 февраля 2022 09:42
Пожар из-за батареи: сгоревший корабль с 4000 машин может вызвать подорожание электрокаров Судно Felicity Ace (Фото: providencejournal.com)
Автор: Константин Широкун

Судно Felicity Ace с почти 4000 машин на борту полностью выгорело и его уже нет смысла тушить. Причиной пожара могло стать возгорание литий-ионной батареи.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

В ближайшее время судно зацепят буксирами и доставят в один из ближайших испанских портов. Ранее мы сообщали, что автовоз Felicity Ace оставила команда и судно дрейфует на восток в Атлантике. На борту осталось более 1000 Porsche и почти 200 Bentley, а также более 2500 Volkswagen и Audi. Несколько электромобилей на борту усложнили задачу аварийно-спасательным службам потушить пламя.

Пожар из-за батареи: сгоревший корабль с 4000 машин может вызвать подорожание электрокаровЖоао Мендес Кабекас, капитан близлежащего порта на азорском острове Файал, сообщил, что литий-ионные батареи поддерживают огонь и вполне могли стать причиной пожара.

Кабекас отметил, что на сегодня спасательные команды могут бороться с огнем только снаружи, охлаждая конструкцию корабля. В настоящее время все еще слишком опасно подниматься на борт. Тушить судно нужно очень аккуратно, так как большие объемы воды на автовозе могут изменить его центровку, что приведет к затоплению. Пока огонь находится на безопасном расстоянии от топливных баков, но он распространяется.

Пожар из-за батареи: сгоревший корабль с 4000 машин может вызвать подорожание электрокаровБуксиры прибудут к судну не раньше среды. 200-метровый корабль придется отбуксировать в Испанию, или на Багамы. Как только начнутся спасательные работы, мы узнаем истинный масштаб ущерба, причиненного этой аварией.

Но уже сейчас можно констатировать, что такой прецедент с загоранием крупной партии автомобилей от одной перегревшейся литий-ионной батареи увеличит стоимость страховки при перевозке электромобилей. Это, в свою очередь, может повлечь за собой незначительный рост цен на электрокаров для конечных потребителей.

Также сообщалось, что тысячи некомплектных Ford Bronco не могут отправить покупателям. В автомобилях отсутствуют отдельные узлы из-за нехватки микрочипов.

Ранее мы писали, что на одной из вилл Португалии обнаружен секретный гараж с лифтом. Лифт способен поднять либо опустить автомобиль весом до 2700 кг.

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