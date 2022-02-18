4000 машин Porsche и Volkswagen брошены на горящем корабле в открытом море

Судно Felicity Ace, перевозящее около 4000 автомобилей, загорелось в водах Атлантики. Автомобили доставлялись из порта Эмден в Германии в Дэвисвилл, штат Род-Айленд, США.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Associated Press.

Катер португальских пограничников и четыре торговых корабля сняли с горящего судна весь экипаж - 22 человека. Пожар начался в трюме судна и перекинулся на верхние палубы. О состоянии судна и количестве поврежденных пожаром машин пока ничего неизвестно.

"Нам известно об инциденте на борту судна Felicity Ace, перевозящего автомобили Porsche. Ваш дилерский центр предоставит вам дополнительную информацию о том, как это повлияет на вас, как только мы получим дополнительную информацию и узнаем весь масштаб проблемы", — сообщила компания Porsche в своем сервисе Track Your Dream, который клиенты могут использовать для отслеживания пути приобретенных машин.

Volkswagen также опубликовал заявление, в котором говорится, что ему известно об инциденте с грузовым судном, перевозившим автомобили Volkswagen Group через Атлантику. Оба автопроизводителя в своих сообщениях беспокоятся в первую очередь о состоянии экипажа и добавляют, что уже выясняют причину инцидента.

В португальских военно-морских силах заявили, что у них нет никаких подробностей об операции по спасению горящего судна. По их информации, судно с автомобилями дрейфует на восток.

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