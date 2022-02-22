Скованы снегом и льдом: тысячи некомплектных Ford Bronco не могут отправить покупателям

Несколько тысяч внедорожников Ford Bronco припаркованы возле сборочного завода Ford в Мичигане. Затоваривание напрямую связан с дефицитом полупроводников.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на форум Bronco6g.

Из-за дефицита чипов и нарушения логистических цепочек поставки готовых автомобилей продолжают срываться. Многие автопроизводители в таких случаях сокращают или даже приостанавливают производство.

Компания Ford избрала иной путь: продолжить сборку долгожданного внедорожника Bronco, даже несмотря на отсутствие микросхем. Полностью собранные автомобили паркуют на стоянке возле сборочного завода марки в Мичигане и ждут, когда поступят недостающие электронные компоненты – чтобы быстро укомплектовать ими машину и тут же отправить ее клиенту.

Но время идет, а микросхем все так же не хватает - и парковка под заводом Ford уже переполнена готовой продукцией. Особую тревогу у будущих владельцев внедорожника вызывает тот факт, что долгое время автомобили простаивают под открытым небом, где их во время оттепелей засыпает снегом, а затем сковывает льдом.

Поэтому потенциальные клиенты опасаются, что внедорожники уже начали подвергаться коррозии. И жалуются, что не могут связаться с автопроизводителем или получают в ответ только формальные отписки.

Как правило, в Ford заявляют, что проблема дефицита полупроводников является общей для всех автопроизводителей проблемой и просят отнестись к задержкам поставок автомобилей с пониманием.

Напомним, что компания Ford начала продажи новой модификации своего электрического пикапа F-150 Lightning. Технология Intelligent Backup Power позволяет использовать электромобиль в роли источника энергии для жилого дома.