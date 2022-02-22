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Пожежа через батарею: корабель з 4000 машин, що згорів, може викликати подорожчання електрокарів

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Вівторок 22 лютого 2022 09:42
Пожежа через батарею: корабель з 4000 машин, що згорів, може викликати подорожчання електрокарів Судно Felicity Ace (Фото: providencejournal.com)
Автор: Константин Широкун

Судно Felicity Ace з майже 4000 машин на борту повністю вигоріло і його вже немає сенсу гасити. Причиною пожежі могло стати загоряння літій-іонної батареї.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Найближчим часом судно зачеплять буксирами та доставлять в один з найближчих іспанських портів. Раніше ми повідомляли, що автовоз Felicity Ace залишила команда і судно дрейфує на схід в Атлантиці. На борту залишилося більш як 1000 Porsche і майже 200 Bentley, а також понад 2500 Volkswagen і Audi. Кілька електромобілів на борту ускладнили завдання аварійно-рятувальним службам загасити полум'я.

Пожежа через батарею: корабель з 4000 машин, що згорів, може викликати подорожчання електрокарівЖоао Мендес Кабекас, капітан прилеглого порту на азорському острові Файал, повідомив, що літій-іонні батареї підтримують вогонь і цілком могли стати причиною пожежі.

Кабекас зазначив, що на сьогодні рятувальні команди можуть боротися з вогнем тільки зовні, охолоджуючи конструкцію корабля. В цей час все ще занадто небезпечно підійматися на борт. Гасити судно потрібно дуже акуратно, оскільки великі обсяги води на автовозі можуть змінити його центрування, що призведе до затоплення. Поки вогонь знаходиться на безпечній відстані від паливних баків, але він поширюється.

Пожежа через батарею: корабель з 4000 машин, що згорів, може викликати подорожчання електрокарівБуксири прибудуть до судна не раніше середи. 200-метровий корабель доведеться відбуксирувати в Іспанію, або на Багами. Як тільки розпочнуться рятувальні роботи, ми дізнаємося справжній масштаб збитку, заподіяного цією дивною аварією.

Але вже зараз можна констатувати, що такий прецедент із загорянням великої партії автомобілів від однієї перегрілася літій-іонної батареї збільшить вартість страховки при перевезенні електромобілів. Це, своєю чергою, може спричинити незначне зростання цін на електрокари для кінцевих споживачів.

Також повідомлялося, що тисячі некомплектних Ford Bronco не можуть відправити покупцям. В автомобілях відсутні окремі вузли через брак мікрочіпів.

Раніше ми писали, що на одній з Вілл Португалії виявлено секретний гараж з ліфтом. Ліфт здатний підняти або опустити автомобіль вагою до 2700 кг.

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