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Всего тысяча евро: на продажу выставлена "Таврия" с пробегом 50 тыс км и в идеальном состоянии

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 16:05
Всего тысяча евро: на продажу выставлена "Таврия" с пробегом 50 тыс км и в идеальном состоянии ЗАЗ Таврия за 990 евро (Фото: mobile.de)
Автор: Александр Мороз

Украинский хэтсбек ЗАЗ-1102 Таврия выставлен на продажу в Венгрии. Особенность машины - малый пробег, отличное состояние и очень низкая цена.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сервис Mobile.

ЗАЗ "Таврия" находится в Венгрии в городе Сентендре и привлекает внимание исключительной сохранностью, несмотря на почтенный возраст. Автомобиль выпущен в 1993 году.

Всего тысяча евро: на продажу выставлена &quot;Таврия&quot; с пробегом 50 тыс км и в идеальном состоянии

За 29 лет машина проехала всего 47,5 тыс. километров. Как указано в объявлении, "Таврия" около 20 лет безвыездно простояла в гараже. Автомобиль сохранил заводскую краску кузова, а салон практически не имеет повреждений. Такое состояние можно объяснить тем, что за все время у машины был один владелец.

Всего тысяча евро: на продажу выставлена &quot;Таврия&quot; с пробегом 50 тыс км и в идеальном состоянии

Более того - "Таврия" на ходу, хотя установленный под капотом 1,1-литровый мотор требует регулировки.

Ну а вишенка на торте - цена. За уникальный автомобиль продавец просит всего-навсего 990 евро. По текущему курсу это меньше 32 тыс. гривен.

Напомним, завод КрАЗ возобновил поставки грузовиков для украинской армии.

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