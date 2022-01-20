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Лише тисяча євро: на продаж виставлена "Таврія" з пробігом 50 тис км і в ідеальному стані

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Четвер 20 січня 2022 16:05
Лише тисяча євро: на продаж виставлена "Таврія" з пробігом 50 тис км і в ідеальному стані ЗАЗ Таврія за 990 Євро (Фото: mobile.de)
Автор: Олександр Мороз

Український хетсбек ЗАЗ-1102 Таврія виставлений на продаж в Угорщині. Особливість машини-малий пробіг, відмінний стан і дуже низька ціна.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на сервіс Mobile.

ЗАЗ "Таврія" знаходиться в Угорщині в місті Сентендре і привертає увагу винятковим збереженням, попри поважний вік. Автомобіль випущено в 1993 році.

Лише тисяча євро: на продаж виставлена &quot;Таврія&quot; з пробігом 50 тис км і в ідеальному стані

За 29 років машина проїхала всього 47,5 тис. кілометрів. Як зазначено в оголошенні, "Таврія" близько 20 років безвиїзно простояла в гаражі. Автомобіль зберіг заводську фарбу кузова, а салон практично не має пошкоджень. Такий стан можна пояснити тим, що за весь час у машини був один власник.

Лише тисяча євро: на продаж виставлена &quot;Таврія&quot; з пробігом 50 тис км і в ідеальному стані

Більш того - "Таврія" на ходу, хоча встановлений під капотом 1,1-літровий мотор вимагає регулювання.

Ну а вишенька на торті - ціна. За унікальний автомобіль продавець просить всього-на-всього 990 євро. За поточним курсом це менш як 32 тис.євро.

Нагадавши, завод КрАЗ відновив постачання вантажівок для української армії.

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