Электромобили могут подорожать уже в 2022 году из-за роста цен на литий

Средняя цена литий-ионных батарей за последний год снизилась с 140 до 132 долларов за кВт•ч. Но серьезных оснований для дальнейшего снижения цен на рынке не наблюдается, а при сохранении тренда роста стоимости лития цены на электромобили могут повыситься уже в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на BllombergNEF.
Цены 2021 года в среднем на 89% ниже по сравнению с показателями 2010 года, когда батареи стоили более 1200 долларов за кВт•ч.
Если говорить за батареи электромобилей, то цены еще ниже – около 118 долларов за киловатт-час. Аналитики говорят, что снижение цен можно объяснить сокращением использования дорогого кобальта в катодах на основе никеля. К 2024 году цены на аккумуляторы могут опуститься до 100 долларов за кВт•ч. Этот ценник позволит электромобилям достичь паритета стоимости с классическими автомобилями, оснащенными ДВС.
Если рост на сырье продлится в ближайшие месяцы, то "золотая" дата с дешевыми батареями на уровне 100 долларов за кВт•ч сдвинется как минимум на два года. Эксперты также прогнозируют, что если тренд роста стоимости лития продлится, то уже в 2022 году цены на новые электромобили могут пойти вверх.
Ранее стало известно, что Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старые. Никель-металлогидридные батареи впервые появились еще на седане Prius первого поколения.
Напомним, что китайские автомобили вырвались в лидеры импорта в Украине. Импорт новых легковых авто в Украину вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.