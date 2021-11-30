25 лет в строю: Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старые

Toyota не спешит переходить на новые типы аккумуляторных батарей и продолжает использовать никель-металлогидридные АКБ. Впервые они появились еще на седане Prius первого поколения в конце 1990-х годов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto News.

В свое время Toyota Prius стала первым массовым гибридным автомобилем с никель-металлогидридным аккумулятором. В 2021 году компания существенно доработала конструкцию, превратив батарею в биполярную никель-металлогидридную. Впервые новый тип аккумулятора пошел в серию на городском хэтчбеке Toyota Aqua.

Новая разработка обеспечивает в 1,5 раза большую мощность по сравнению со старой аккумуляторной установкой и позволяет разместить в 1,4 раза больше ячеек в том же объеме. Toyota начала работу над батареей новой архитектуры еще в 2016 году.

В Toyota планируют использовать биполярные никель-металлогидридные батареи во всех своих гибридных автомобилях. По мнению японских инженеров, использование литий-ионных аккумуляторов имеет смысл только в случае с электромобилями, которым необходим большой запас хода.

Текущий план развития Toyota предусматривает создание литий-ионных аккумуляторов нового поколения во второй половине 2020-х годов, а затем последует массовое внедрение твердотельных аккумуляторов.

Напомним, что Lexus LX600 на базе Toyota Land Cruiser 300 поразил ценой. Новинка оказалась в 2,5 раза дороже соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Ранее стало известно, что Nissan показал свои новые модели на электротяге. К 2030 году автопроизводитель выведет на рынок 23 новые модели, включая 15 электромобилей.