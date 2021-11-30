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25 лет в строю: Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старые

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Вторник 30 ноября 2021 09:15
25 лет в строю: Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старые Фото: Toyota Prius (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Toyota не спешит переходить на новые типы аккумуляторных батарей и продолжает использовать никель-металлогидридные АКБ. Впервые они появились еще на седане Prius первого поколения в конце 1990-х годов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto News.

В свое время Toyota Prius стала первым массовым гибридным автомобилем с никель-металлогидридным аккумулятором. В 2021 году компания существенно доработала конструкцию, превратив батарею в биполярную никель-металлогидридную. Впервые новый тип аккумулятора пошел в серию на городском хэтчбеке Toyota Aqua.

25 лет в строю: Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старыеНовая разработка обеспечивает в 1,5 раза большую мощность по сравнению со старой аккумуляторной установкой и позволяет разместить в 1,4 раза больше ячеек в том же объеме. Toyota начала работу над батареей новой архитектуры еще в 2016 году.

25 лет в строю: Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старыеВ Toyota планируют использовать биполярные никель-металлогидридные батареи во всех своих гибридных автомобилях. По мнению японских инженеров, использование литий-ионных аккумуляторов имеет смысл только в случае с электромобилями, которым необходим большой запас хода.

25 лет в строю: Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старыеТекущий план развития Toyota предусматривает создание литий-ионных аккумуляторов нового поколения во второй половине 2020-х годов, а затем последует массовое внедрение твердотельных аккумуляторов.

Напомним, что Lexus LX600 на базе Toyota Land Cruiser 300 поразил ценой. Новинка оказалась в 2,5 раза дороже соплатформенной Toyota Land Cruiser 300.

Ранее стало известно, что Nissan показал свои новые модели на электротяге. К 2030 году автопроизводитель выведет на рынок 23 новые модели, включая 15 электромобилей.

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