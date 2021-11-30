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Революция в Украине: китайские автомобили вырвались в лидеры импорта

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 19:31
Революция в Украине: китайские автомобили вырвались в лидеры импорта Импорт автомобилей в Украину вырос на 49% (Фото: flickr.com)
Автор: Вадим Добровольский

По итогам трех кварталов импорт новых легковых авто в Украину вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего машин импортировано из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Укравтопром.

За девять месяцев 2021 года в Украину импортировано 471,6 тыс. легковых автомобилей, что является рекордным результатом за такой период врменени. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года импорт легковых авто вырос на 40%. Общая стоимость импортированных машин составила 3,3 млрд долларов.

В общем объеме импорта новые автомобили заняли всего 18% - остальное пришлось на подержанные машины из США, Европы и других стран. В количественном выражении импорт составил 82 тысячи новых легковых автомобилей - это на 49% больше, чем годом ранее за тот же период.

При этом стоимость всех новых авто составила 1,6 мдрд долларов или 48% от общей суммы импорта. Что неудевительно, ведь средняя ценая нового легкового автомобиля в несколько раз выше подержанного.

А самое интересное, что больше всего новых автомобилей ввезли не из Японии или Южной Кореи, как можно было бы подумать, а из Китая - 18,1 тыс. машин. Следом идут Япония и Румыния - 17,3 и 8,4 тыс. авто соответственно.

Страны-лидеры по импорту новых авто в Украину в 2021 году

  1. Китай - 18 144 автомобиля.
  2. Япония - 17 338 авто
  3. Румыния - 8 371 авто

В середине 2000-х годов китайские автомобили были довольно популярны в Украине, но затем их продажи существенно упали. Нынешний взлет китайцев можно объяснить двумя причинами. Во-первых, китайские компании меньше пострадали от кризиса полупроводников, а значит смогли обеспечить бесперебойные поставки. Во-вторых, в статистике нет разделения на импорт официальными импортерами и частными дилерами, а также по типу силовой установки - ДВС или электро. А ведь именно в этом году активизировался импорт эдектромобилей из Китая различными неофициальными дилерами

И пусть не смущает наличие в лидерах импорта Румынии. Дело в том, что именно там - на заводе в городе Питешти - производятся автомобили Dacia. На европейский рынок они идут под этим брендом, а к нам - под маркой Renault. Речь идет о таких моделях, как, например, Duster и Sandero.

Напомним, что BMW начала досрочно поставлять электрокаров i4 клиентам. Компания начала поставик с опережением графика на три месяца.

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