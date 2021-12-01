Електромобілі можуть подорожчати вже у 2022 році через зростання цін на літій

Середня ціна літій-іонних батарей за останній рік знизилася зі 140 до 132 доларів за кВт•год. Але серйозних підстав для подальшого зниження цін на ринку не спостерігається, а за збереження тренду зростання вартості літію ціни на електромобілі можуть підвищитися вже 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на BllombergNEF.
Ціни 2021 року в середньому на 89% нижче в порівнянні з показниками 2010 року, коли батареї коштували понад 1200 доларів за кВт•год.
Якщо говорити за батареї електромобілів, то ціни ще нижчі – близько 118 доларів за кіловат-годину. Аналітики кажуть, що зниження цін можна пояснити скороченням використання дорогого кобальту в катодах на основі нікелю. До 2024 року ціни на акумулятори можуть опуститися до 100 доларів за кВт•год. Цей цінник дозволить електромобілям досягти паритету вартості з класичними автомобілями, оснащеними ДВС.
Якщо зростання на сировину триватиме в найближчі місяці, то "золота" дата з дешевими батареями на рівні 100 доларів за кВт•год зрушиться як мінімум на два роки. Експерти також прогнозують, що якщо тренд зростання вартості літію триватиме, то вже у 2022 році ціни на нові електромобілі можуть піти вгору.
Раніше стало відомо, що Toyota не визнає сучасні батареї і продовжить випускати старі. Нікель-металогідридні батареї вперше з'явилися ще на седані Prius першого покоління.
Нагадаємо, що китайські автомобілі вирвалися в лідери імпорту в Україні. Імпорт нових легкових авто в Україну зріс на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року.