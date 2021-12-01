Електромобілі можуть подорожчати вже у 2022 році через зростання цін на літій

Середня ціна літій-іонних батарей за останній рік знизилася зі 140 до 132 доларів за кВт•год. Але серйозних підстав для подальшого зниження цін на ринку не спостерігається, а за збереження тренду зростання вартості літію ціни на електромобілі можуть підвищитися вже 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на BllombergNEF.

Ціни 2021 року в середньому на 89% нижче в порівнянні з показниками 2010 року, коли батареї коштували понад 1200 доларів за кВт•год.

Якщо говорити за батареї електромобілів, то ціни ще нижчі – близько 118 доларів за кіловат-годину. Аналітики кажуть, що зниження цін можна пояснити скороченням використання дорогого кобальту в катодах на основі нікелю. До 2024 року ціни на акумулятори можуть опуститися до 100 доларів за кВт•год. Цей цінник дозволить електромобілям досягти паритету вартості з класичними автомобілями, оснащеними ДВС.

Але останні тенденції показують, що на ринку спостерігається зростання цін на літій. Більш високі витрати на сировину можуть збільшити ціни на кінцевий продукт до 135 доларів за кВт•год.

Якщо зростання на сировину триватиме в найближчі місяці, то "золота" дата з дешевими батареями на рівні 100 доларів за кВт•год зрушиться як мінімум на два роки. Експерти також прогнозують, що якщо тренд зростання вартості літію триватиме, то вже у 2022 році ціни на нові електромобілі можуть піти вгору.

Раніше стало відомо, що Toyota не визнає сучасні батареї і продовжить випускати старі. Нікель-металогідридні батареї вперше з'явилися ще на седані Prius першого покоління.

Нагадаємо, що китайські автомобілі вирвалися в лідери імпорту в Україні. Імпорт нових легкових авто в Україну зріс на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року.