Электромобили могут подорожать уже в 2022 году из-за роста цен на литий

Средняя цена литий-ионных батарей за последний год снизилась с 140 до 132 долларов за кВт•ч. Но серьезных оснований для дальнейшего снижения цен на рынке не наблюдается, а при сохранении тренда роста стоимости лития цены на электромобили могут повыситься уже в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на BllombergNEF.

Цены 2021 года в среднем на 89% ниже по сравнению с показателями 2010 года, когда батареи стоили более 1200 долларов за кВт•ч.

Если говорить за батареи электромобилей, то цены еще ниже – около 118 долларов за киловатт-час. Аналитики говорят, что снижение цен можно объяснить сокращением использования дорогого кобальта в катодах на основе никеля. К 2024 году цены на аккумуляторы могут опуститься до 100 долларов за кВт•ч. Этот ценник позволит электромобилям достичь паритета стоимости с классическими автомобилями, оснащенными ДВС.

Но последние тенденции показывают, что на рынке наблюдается рост цен на литий. Более высокие затраты на сырье могут увеличить цены на конечный продукт до 135 долларов за кВт•ч.

Если рост на сырье продлится в ближайшие месяцы, то "золотая" дата с дешевыми батареями на уровне 100 долларов за кВт•ч сдвинется как минимум на два года. Эксперты также прогнозируют, что если тренд роста стоимости лития продлится, то уже в 2022 году цены на новые электромобили могут пойти вверх.

Ранее стало известно, что Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старые. Никель-металлогидридные батареи впервые появились еще на седане Prius первого поколения.

Напомним, что китайские автомобили вырвались в лидеры импорта в Украине. Импорт новых легковых авто в Украину вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.