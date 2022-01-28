Tesla отменила выпуск своего самого дешевого электромобиля за 25 тысяч долларов

Компания Tesla не выпустит новых моделей в 2022 году: выпуск Cybertruck отложен до 2023-го, электромобиль начального уровня Model 2 поставлен на паузу, а о спорткаре Roadster уже и не вспоминают.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Во время недавней большой конференции Tesla, Илон Маск сообщил разочарованным фанатам марки, что компания не будет запускать новые модели в этом году из-за нехватки полупроводников и нарушения логистики поставок. Правда, все же пообещал, что полноценный автопилот Tesla будет все же предложен в 2022-м.

В частности, глава Tesla заявил, что не видит "никакого смысла" в запуске на конвейер новых моделей в этом году. Он также сообщил, что разработка долгожданного компактного электромобиля за 25 тысяч долларов, о котором было объявлено еще в 2020 году, приостановлен.

"В настоящее время мы не работаем над автомобилем ценой в 25 тысяч. Но в какой-то момент возобновим разработку. У нас и так достаточно всего на нашей "тарелке". Честно говоря, даже слишком много ", - обнадежил Илон Маск..

Это означает, что самая дешевая модель Tesla не появится к 2023 году, как это предполагал генеральный директор Tesla в своем первоначальном и довольно оптимистичном заявлении два года назад. Электромобиль с условным названием Model 2 должен был стать прямым конкурентом Nissan Leaf и VW ID.3, предлагая больший запас хода по более низкой цене.

Интересно, что на разработку в текущем году робота Tesla, который получил имя "Оптимус", у Илона Маска нашлись и время, и средства.

Напомним, что в сети появилось несколько изображений электрического пикапа Tesla Cybertruck. В отличие от прототипа, показанного еще в 2019 году, машина не имеет дверных ручек и съемных колпаков.