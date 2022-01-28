Tesla скасувала випуск свого найдешевшого електромобіля за 25 тисяч доларів

Компанія Tesla не випустить нових моделей в 2022 році: випуск Cybertruck відкладений до 2023-го, електромобіль початкового рівня Model 2 поставлений на паузу, а про спорткар Roadster вже і не згадують.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Під час нещодавньої великої конференції Tesla, Ілон Маск повідомив розчарованим фанатам марки, що компанія не буде запускати нові моделі в цьому році через брак напівпровідників і порушення логістики постачання. Правда, пообіцяв, що повноцінний автопілот Tesla буде все ж запропонований у 2022-му.

Зокрема, глава Tesla заявив, що не бачить "ніякого сенсу" в запуску на конвеєр нових моделей в цьому році. Він також повідомив, що розробка довгоочікуваного компактного електромобіля за 25 тисяч доларів, про який було оголошено ще у 2020 році, призупинено.

"В цей час ми не працюємо над автомобілем ціною в 25 тисяч. Але в якийсь момент відновимо розробку. У нас і так достатньо всього на нашій "тарілці". Чесно кажучи, навіть занадто багато", - запевнив Ілон Маск..

Це означає, що найдешевша модель Tesla не з'явиться до 2023 року, як це передбачав генеральний директор Tesla у своєму первісному і досить оптимістичній заяві два роки тому. Електромобіль з умовною назвою Model 2 повинен був стати прямим конкурентом Nissan Leaf і VW ID.3, пропонуючи більший запас ходу за нижчою ціною.

Цікаво, що на розробку в поточному році робота Tesla, який отримав ім'я "Оптимус", в Ілона Маска знайшлися і час, і кошти.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося кілька зображень електричного пікапа Tesla Cybertruck. На відміну від прототипу, показаного ще у 2019 році, машина не має дверних ручок і знімних ковпаків.