Куда уйдет рекордная прибыль: в этом году Tesla не представит ни одной новинки

Пикап Tesla Cybertruck, представленный еще в 2019 году, до сих пор не попал на конвейер (Фото: Tesla)

Во время онлайн-конференции, посвященной итогам прошлого года и планам на будущее, Илон Маск заявил, что ничего нового Tesla в этом году не покажет. Основная цель компании – наращивание объемов выпуска электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на MotorTrend.

В 2021 году Tesla продала рекордные 936 тысяч электромобилей против 500 тысяч годом ранее (+87%). Общий доход компании при этом вырос до 53,8 млрд долларов (+71%). Чистая прибыль составила $5,5 млрд. Это на 665% больше по сравнению с предыдущим годом ($721 млн),

Как сказал глава компании, это был "год прорыва", несмотря на дефицит микросхем и нарушении цепочки поставок из-за пандемии. Похоже, что основное внимание в новом году Tesla также уделит исключительно наращиванию объемов выпуска продукции и, соответственно, увеличению прибыли.

Если кто-то надеялся услышать новости о скором запуске в серию пикапа Cybertruck, грузовика Semi или доступного электромобиля за 25 тысяч долларов, то он будет разочарован. До 2023 году, а возможно и до 2024-го новых автомобилей у Tesla не будет. Еще дальше в списке будущих новинок находится спорткар Tesla Roadster.

Илон Маск объяснил, почему компания откладывает выпуск новых электромобилей. Основное внимание Теслы уделяется увеличению объема; это основная цель на 2022 год.

По словам Маска запуск новой модели потребует много ресурсов и приведет к дополнительным сбоям в логистике, что негативно скажется на текущих продажах.

Относительно выпуска Tesla Cybertruck ситуация осложняется тем, что у американского производителя до сих пор нет серийной модели. На это недвусмысленно указывают недавние снимки предсерийного прототипа, сфотографированного на Гигафабрике в Техасе. А ведь электрический пикап собирались отправить на конвейер еще в прошлом году!

Вот так фанаты марки будут жить и дальше: верить обещаниям и ждать их новинок. А компания Tesla – переносить сроки и получать рекордную прибыль. Каждому свое…

Напомним, что компания Tesla решила отказаться от сенсорного клаксона на своем противоречивом руле-штурвале. Вместо него будет установлен стандартный звуковой сигнал в центре рулевого колеса.