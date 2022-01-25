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Опубликованы первые фото серийного пикапа Tesla Cybertruck

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Вторник 25 января 2022 08:02
Опубликованы первые фото серийного пикапа Tesla Cybertruck Максимально приближенная к серии версия пикапа Tesla Cybertrack (Фото: electrek.co)
Автор: Александр Мороз

В сети появилось несколько изображений электрического пикапа Tesla Cybertruck. В отличие от прототипа, показанного еще в 2019 году, машина не имеет дверных ручек и съемных колпаков.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Фотографии были размещены на форуме клуба владельцев Cybertruck и вызвали бурную реакцию. У электромобиля сохранен "нетрадиционный" вид оригинального прототипа - с большими плоскими панелями кузова, острыми углами и массивным лобовым стеклом. Но есть и ряд заметных различий. Например, колеса лишились пластиковых колпаков, которые улучшали аэродинамику автомобиля, но очень не нравились фанатам марки.

Опубликованы первые фото серийного пикапа Tesla CybertruckНа исходном прототипе не было ни стеклоочистителя, ни боковых зеркал —обычное дело для концептуальных автомобилей, которые не предназначены для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Tesla собиралась разработать боковые зеркала так, чтобы их было "легко снять", если законодательно будут разрешены камеры вместо зеркал. Единственный огромный стеклоочиститель оставит большой неочищенный сектор со стороны пассажира. Впрочем, Tesla уже работает над электромагнитными дворниками, которые как раз и должны дебютировать на пикапе.

Опубликованы первые фото серийного пикапа Tesla Cybertruck

Еще одна вещь, отсутствующая в новом прототипе, — это дверные ручки. Ранее в Tesla подтвердили, что серийная версия вообще их не будет иметь - машина распознает хозяина и сама откроет дверь.

Все эти изменения определенно показывают, что перед нами готовая к производству серийная версия Cybertruck. Вот только рыночный дебют пикапа постоянно переносится. Последняя озвученная дата – начало 2023 года. Возможно, ситуация прояснится 26 января, когда состоится большая конференция Tesla с участием Илона Маска.

Напомним, что прокуратура американского штата Калифорния испугала как автопроизводителей, так и обычных водителей. Она обвинила в непредумышленном убийстве владельца Tesla Model S - после того, как электромобиль с включенным автопилотом проехал на красный свет и убил двух человек.

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