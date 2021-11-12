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Стучите и вам заплатят: инженер Hyundai получил 24 млн долларов за выдачу секретов компании

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Пятница 12 ноября 2021 08:40
Стучите и вам заплатят: инженер Hyundai получил 24 млн долларов за выдачу секретов компании Концерн Hyundai в США (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Бывший сотрудник компания Hyundai, который в США рассказал Национальному управлению безопасности дорожного движения (NHTSA) о секретах своего работодателя, получил многомиллионное вознаграждение.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Дело в том, что у NHTSA и Министерства транспорта США существует программа поощрения информаторов в виде выдачи им определенного процента от суммы штрафов, наложенных на компании за несоблюдение стандартов безопасности.

"Информаторы играют важную роль в деле предоставления NHTSA данных о серьезных проблемах, связанных с безопасностью, которые скрываются от контролирующих органов", — отметил заместитель руководителя NHTSA Стивен Клифф.

В 2016 году инженер Hyundai Motor Ким Гван Хо сообщил NHTSA о том, что корейской марке так и не удалось устранить конструктивный недостаток двигателей Theta II – это приводило к заклиниванию агрегата, а иногда и к пожарам. При этом Ким ссылался на внутренний отчет отдела качества Hyundai и указывал, что компания не предпринимает должных усилий для устранения дефекта двигателя.

В 2020 году Hyundai и Kia были оштрафованы на 210 миллионов долларов за то, что несвоевременно провели отзывную компанию и предоставили неточные данные о неисправностях двигателей.

Стучите и вам заплатят: инженер Hyundai получил 24 млн долларов за выдачу секретов компании

И вот теперь награда (процент от штрафа) нашла своего героя. По данным юридической фирмы Constantine Cannon, которая представляла интересы Кима Гвана Хо, размер его вознаграждения стал рекордным за все время существования программы поощрения информаторов Национального управления безопасности дорожного движения и Министерства транспорта США. И составил немалые 24 миллиона долларов.

"Я рад, что получил справедливую компенсацию за риски, взятые на себя, чтобы защитить владельцев неисправных автомобилей. И благодарен за то, что в правовой системе США есть программа, которая делает это возможным", — заявил честный человек Ким Гван Хо в интервью Reuters.

Напомним, что Hyundai Motor Group освоит производство премиального внедорожника Genesis GV70 EV на своем заводе в Алабаме. Это будет первый электромобиль корейского концерна местной сборки.

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