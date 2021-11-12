Стукайте і вам заплатять: інженер Hyundai отримав 24 млн доларів за за видачу секретів компанії

Колишній співробітник компанія Hyundai, який в США розповів Національному управлінню безпеки дорожнього руху (NHTSA) про секрети свого роботодавця, отримав багатомільйонну винагороду.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

Річ у тому, що у NHTSA і Міністерства транспорту США існує програма заохочення інформаторів у вигляді видачі їм певного відсотка від суми штрафів, накладених на компанії за недотримання стандартів безпеки.

"Інформатори відіграють важливу роль у справі надання NHTSA даних про серйозні проблеми, пов'язані з безпекою, які ховаються від контролюючих органів", - зазначив заступник керівника NHTSA Стівен Кліфф.

У 2016 році інженер Hyundai Motor Кім Гван Хо повідомив NHTSA про те, що корейській марці так і не вдалося усунути конструктивний недолік двигунів Theta II – це призводило до заклинювання агрегату, а іноді й до пожеж. При цьому Кім посилався на внутрішній звіт відділу якості Hyundai та вказував, що компанія не робить належних зусиль для усунення дефекту двигуна.

У 2020 році Hyundai та Kia були оштрафовані на 210 мільйонів доларів за те, що несвоєчасно провели відкликну компанію і надали неточні дані про несправності двигунів.

І ось тепер нагорода (відсоток від штрафу) знайшла свого героя. За даними юридичної фірми Constantine Cannon, яка представляла інтереси Кіма Гвана Хо, розмір його винагороди став рекордним за весь час існування програми заохочення інформаторів Національного управління безпеки руху на трасах і Міністерства транспорту США. І склав чималі 24 мільйони доларів.

"Я радий, що отримав справедливу компенсацію за ризики, взяті на себе, щоб захистити власників несправних автомобілів. І вдячний за те, що в правовій системі США є програма, яка робить це можливим", — заявив чесна людина Кім Гван Хо В інтерв'ю Reuters.

Нагадаємо, що Hyundai Motor Group освоїть виробництво преміального позашляховика Genesis GV70 EV на своєму заводі в Алабамі. Це буде перший електромобіль корейського концерну місцевої збірки.