Вместо стиралок, микроволновок и смартфонов: LG анонсировала свой первый электрокар

Новый автономный минивэн LG, представленный на выставке потребительской электроники CES 2022 в США, должен стереть границы между домом и автомобилем. Подразумевается, что Omnipod сможет служить домашним офисом, развлекательным центром и даже гостиной.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.
Судя по представленному видео, LG свой первый электрокар оснастила поворотным передним сиденьем и широкоформатным дисплеем, который поднимается над приборной панелью. Также в концепте есть персональный помощник и даже индивидуальное заднее сиденье с режимом сна. Когда последний активирован, сиденье откидывается.
В рамках выставки производитель электроники также представил приложение Soft V2X, которое помогает пешеходам и велосипедистам обмениваться информацией с находящимися поблизости автомобилями. Благодаря обмену данными о скорости и местоположении участники дорожного движения заранее уведомляются о потенциальных препятствиях на дороге.
Напомним, что Mercedes-Benz начнет предлагать солнечные крыши для своих электромобилей. Автопроизводитель подтвердил, что выйдет на рынок с собственной технологией солнечных панелей.
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