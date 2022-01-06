Замість пральних машин, мікрохвильовок та смартфонів: LG анонсувала свій перший електрокар

Новий автономний мінівен LG, представлений на виставці споживчої електроніки CES 2022 у США, покликаний стерти межу між будинком та автомобілем. Мається на увазі, що Omnipod зможе служити домашнім офісом, розважальним центром і навіть виконувати роль вітальні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Судячи з представленого відео, LG свій перший електрокар оснастила поворотним переднім сидінням і широкоформатним дисплеєм, який піднімається над панеллю приладів. Також в концепті є персональний помічник і навіть індивідуальне заднє сидіння з режимом сну. Коли останній активований, сидіння розкладається.

Omnipod має безліч дисплеїв, а також вбудовані холодильник і кавоварку. Є навіть вішалка для одягу з електроприводом. У машині з автопілотом також закладені режими кінотеатру і фітнес-залу.

В рамках виставки виробник електроніки також представив додаток Soft V2X, яке допомагає пішоходам і велосипедистам обмінюватися інформацією з автомобілями, що знаходяться поблизу. Завдяки обміну даними про швидкість і місцезнаходження учасники дорожнього руху заздалегідь повідомляються про потенційні перешкоди на дорозі.

LG також має намір запропонувати стороннім автовиробникам цифрове робоче місце водія. У нього входить повнорозмірний дисплей, що складається з цифрової комбінації приладів, інформаційно-розважальної системи і дисплея для переднього пасажира, а також пара анатомічних крісел.

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