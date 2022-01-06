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По пути Hyundai: Mercedes-Benz начнет предлагать солнечные крыши для своих электромобилей

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Четверг 06 января 2022 08:59
По пути Hyundai: Mercedes-Benz начнет предлагать солнечные крыши для своих электромобилей Автомобиль Mercedes-Benz с солнечной крышей (Фото: Daimler)
Автор: Александр Мороз

Пока неизвестно, доберется ли инновационный электрокар Mercedes-Benz Vision EQXX до конвейера или так и останется концептом. Однако, немецкий автопроизводитель подтвердил, что выйдет на рынок с собственной технологией солнечных панелей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Выступая во время презентации концепта Mercedes-Benz Vision EQXX, технический директор Mercedes-Benz Маркус Шафер сказал, что владельцы будущих моделей электромобилей этого бренда будут иметь возможность заказать "солнечные крыши", что поможет расширить ассортимент предлагаемой продукции.

По пути Hyundai: Mercedes-Benz начнет предлагать солнечные крыши для своих электромобилей

В компании утверждают, что интегрированные в крышу солнечныве панели позволят увеличить запас хода до 25 километров в день. Фирменная технология уникальна еще и тем, что энергия ролученная от солнца от элементов аккумулируется в отдельной литий-железо-фосфатной батарее, которая обеспечивает питание климатической и вентиляционной систем, информационно-развлекательного комплекса, освещения и других вспомогательных систем. Это снижает нагрузку на высоковольтную тяговую батарею и увеличивает дальность хода на без подзарядки.

По пути Hyundai: Mercedes-Benz начнет предлагать солнечные крыши для своих электромобилей

"Таким образом, у клиентов в будущем будет выбор: стеклянные или солнечные крыши, которые чрезвычайно привлекательны с эстетической точки зрения и к тому же обеспечивают приток дополнительной энергии в батарею», - отметил Шафер Autoblog. "Мы работаем с немецким научно-исследовательским институтом Фраунгофера, сч которым разработали очень эффективную крышу с солнечными панелями, которую мы начнем устанавливать на серийные автомобилм, вероятно, с 2024 года".

Отметим, что на рынке уже есть несколько автомобилей с солнечными крышами европейского стандарта - например, Hyundai Sonata Hybrid и Hyundai Ioniq 5 .

Напомним, что Mercedes-Benz в Украине объявил о старте продаж Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+. Новинка построена на модульном шасси Mercedes-EQ и способна проехать на одном заряде батареи до 580 км.

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