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Вместо стиралок, микроволновок и смартфонов: LG анонсировала свой первый электрокар

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Четверг 06 января 2022 14:03
Вместо стиралок, микроволновок и смартфонов: LG анонсировала свой первый электрокар Фото: концептуальный минивэн LG (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Новый автономный минивэн LG, представленный на выставке потребительской электроники CES 2022 в США, должен стереть границы между домом и автомобилем. Подразумевается, что Omnipod сможет служить домашним офисом, развлекательным центром и даже гостиной.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Судя по представленному видео, LG свой первый электрокар оснастила поворотным передним сиденьем и широкоформатным дисплеем, который поднимается над приборной панелью. Также в концепте есть персональный помощник и даже индивидуальное заднее сиденье с режимом сна. Когда последний активирован, сиденье откидывается.

Вместо стиралок, микроволновок и смартфонов: LG анонсировала свой первый электрокар Omnipod имеет множество дисплеев, а также встроенные холодильник и кофеварку. Есть даже вешалка для одежды с электроприводом. В машине с автопилотом также заложены режимы кинотеатра и фитнес-зала.

В рамках выставки производитель электроники также представил приложение Soft V2X, которое помогает пешеходам и велосипедистам обмениваться информацией с находящимися поблизости автомобилями. Благодаря обмену данными о скорости и местоположении участники дорожного движения заранее уведомляются о потенциальных препятствиях на дороге.

Вместо стиралок, микроволновок и смартфонов: LG анонсировала свой первый электрокар LG также намерена предлагать сторонним автопроизводителям цифровое рабочее место водителя. В него входит полноразмерный дисплей, состоящий из цифровой комбинации приборов, информационно-развлекательной системы и дисплея для переднего пассажира, а также пара анатомических кресел.

Напомним, что Mercedes-Benz начнет предлагать солнечные крыши для своих электромобилей. Автопроизводитель подтвердил, что выйдет на рынок с собственной технологией солнечных панелей.

Ранее мы сообщали, что Mercedes показал инновационный электрокар EQXX. Запас хода новинки составляет 1000 км.

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