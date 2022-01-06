ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Замість пральних машин, мікрохвильовок та смартфонів: LG анонсувала свій перший електрокар

Новость на русском →
Четвер 06 січня 2022 14:03
Замість пральних машин, мікрохвильовок та смартфонів: LG анонсувала свій перший електрокар Фото: концептуальний Мінівен LG (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Новий автономний мінівен LG, представлений на виставці споживчої електроніки CES 2022 у США, покликаний стерти межу між будинком та автомобілем. Мається на увазі, що Omnipod зможе служити домашнім офісом, розважальним центром і навіть виконувати роль вітальні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Судячи з представленого відео, LG свій перший електрокар оснастила поворотним переднім сидінням і широкоформатним дисплеєм, який піднімається над панеллю приладів. Також в концепті є персональний помічник і навіть індивідуальне заднє сидіння з режимом сну. Коли останній активований, сидіння розкладається.

Замість пральних машин, мікрохвильовок та смартфонів: LG анонсувала свій перший електрокар Omnipod має безліч дисплеїв, а також вбудовані холодильник і кавоварку. Є навіть вішалка для одягу з електроприводом. У машині з автопілотом також закладені режими кінотеатру і фітнес-залу.

В рамках виставки виробник електроніки також представив додаток Soft V2X, яке допомагає пішоходам і велосипедистам обмінюватися інформацією з автомобілями, що знаходяться поблизу. Завдяки обміну даними про швидкість і місцезнаходження учасники дорожнього руху заздалегідь повідомляються про потенційні перешкоди на дорозі.

Замість пральних машин, мікрохвильовок та смартфонів: LG анонсувала свій перший електрокар LG також має намір запропонувати стороннім автовиробникам цифрове робоче місце водія. У нього входить повнорозмірний дисплей, що складається з цифрової комбінації приладів, інформаційно-розважальної системи і дисплея для переднього пасажира, а також пара анатомічних крісел.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz почне пропонувати сонячні дахи для своїх електромобілів. Автовиробник підтвердив, що вийде на ринок з власною технологією сонячних панелей.

Раніше ми повідомляли, що Mercedes показав інноваційний електрокар EQXX. Запас ходу новинки становить 1000 км.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору