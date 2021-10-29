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Автомобильный концерн Stellantis попал в очередной дизельный скандал: сколько придется заплатить

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Пятница 29 октября 2021 09:15
Автомобильный концерн Stellantis попал в очередной дизельный скандал: сколько придется заплатить Фото: Ram 1500 (stellantisnorthamerica.com)
Автор: Константин Широкун

Предшественник Stellantis, Fiat Chrysler Automobiles, использовал "хитрое" программное обеспечение на автомобилях Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee 2014-2016 годов, оснащенных 3,0-литровым двигателем EcoDiesel V6.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Правительство США заявило, что программное обеспечение, установленное на машинах, активирует контроль выбросов во время испытаний, но деактивирует этот контроль во время повседневного реального вождения. В результате эти модели выбрасывают в воздух загрязняющих веществ больше, чем это разрешено нормативно-правовыми актами.

В Stellantis согласились отозвать и отремонтировать более 100 тысяч автомобилей с дизельным двигателем в Соединенных Штатах. Компания также согласилась выплатить гражданский штраф в размере 305 миллионов долларов и реализовать программу по уменьшению чрезмерного загрязнения от этих транспортных средств.

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