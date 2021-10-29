ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Автомобільний концерн Stellantis потрапив у черговий дизельний скандал: скільки доведеться заплатити

Новость на русском →
П'ятниця 29 жовтня 2021 09:15
Автомобільний концерн Stellantis потрапив у черговий дизельний скандал: скільки доведеться заплатити Фото: Ram 1500 (stellantisnorthamerica.com)
Автор: Константин Широкун

Попередник Stellantis, Fiat Chrysler Automobiles, використовував "хитре" програмне забезпечення на автомобілях Ram 1500 і Jeep Grand Cherokee 2014-2016 років, оснащених 3,0-літровим двигуном EcoDiesel V6.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Уряд США заявив, що програмне забезпечення, встановлене на машинах, активує контроль викидів під час випробувань, але деактивує цей контроль під час повсякденного реального водіння. В результаті ці моделі викидають в повітря забруднюючих речовин більше, ніж це дозволено нормативно-правовими актами.

У Stellantis погодилися відкликати та відремонтувати понад 100 тисяч автомобілів з дизельним двигуном в Сполучених Штатах. Компанія також погодилася виплатити цивільний штраф у розмірі 305 мільйонів доларів і реалізувати програму по зменшенню надмірного забруднення від цих транспортних засобів.

Раніше ми писали, що у Apple CarPlay та Android Auto з'явився конкурент. Китайська компанія Oppo показала власну платформу для автомобільних мультимедійних систем.

Також повідомлялося, що електричний Mercedes-Benz Sprinter отримав унікальний ремінь безпеки з підігрівом. Ремінь зігріває швидше, ніж традиційне сидіння з підігрівом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору