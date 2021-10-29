Автомобільний концерн Stellantis потрапив у черговий дизельний скандал: скільки доведеться заплатити

Попередник Stellantis, Fiat Chrysler Automobiles, використовував "хитре" програмне забезпечення на автомобілях Ram 1500 і Jeep Grand Cherokee 2014-2016 років, оснащених 3,0-літровим двигуном EcoDiesel V6.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Уряд США заявив, що програмне забезпечення, встановлене на машинах, активує контроль викидів під час випробувань, але деактивує цей контроль під час повсякденного реального водіння. В результаті ці моделі викидають в повітря забруднюючих речовин більше, ніж це дозволено нормативно-правовими актами.

У Stellantis погодилися відкликати та відремонтувати понад 100 тисяч автомобілів з дизельним двигуном в Сполучених Штатах. Компанія також погодилася виплатити цивільний штраф у розмірі 305 мільйонів доларів і реалізувати програму по зменшенню надмірного забруднення від цих транспортних засобів.

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