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У Apple CarPlay и Android Auto появился конкурент: 15 млн установок за год

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Четверг 28 октября 2021 15:58
У Apple CarPlay и Android Auto появился конкурент: 15 млн установок за год Фото: мультимедийная система автомобиля (autoevolution.com)
Автор: Константин Широкун

Один из крупнейших производителей смартфонов, китайская компания Oppo, присоединяется к Apple и Android, показав собственную платформу для автомобильных мультимедийных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoevolution.

В Oрро уверены, что в 2022 году эта система будет установлена на 15 миллионов автомобилей. Новую платформу назвали Carlink. Компания рассчитывает, что Carlink станет многофункциональной платформой, объединяющей несколько систем.

У Apple CarPlay и Android Auto появился конкурент: 15 млн установок за годКомпания заявляет, что Carlink позволит автопроизводителям оснащать свои автомобили цифровыми автомобильными ключами, внедрение которых в наши дни продвигается очень медленно.

Контроль уровня заряда батареи электромобилей, удаленный запуск двигателя, контроль охранной сигнализации – всеми этими функциями можно управлять через фирменные мобильные приложения автопроизводителей. Но в Oppo обещают интегрировать все эти функции даже в смарт-часы.

У Apple CarPlay и Android Auto появился конкурент: 15 млн установок за годКитайский производитель телефонов заявляет, что уже сотрудничает с рядом автопроизводителей, чтобы подготовить свою платформу для массового внедрения. Еще неизвестно, планирует ли Carlink выходить за пределы Китая. По итогам прошлого года Oppo занял 5 место в мире по продажам смартфонов. Основные продажи Oppo приходятся на азиатский рынок.

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