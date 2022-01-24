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Срывают все сроки: из Apple массово увольняются автомобильные инженеры

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Понедельник 24 января 2022 19:10
Срывают все сроки: из Apple массово увольняются автомобильные инженеры Логотип Apple (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Считается, что Apple не покладая рук трудится над созданием Apple Car. Вероятно разработка нового для компании продукта затянется - высококлассные инженеры начали массово увольняться.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoevolution.

В 2021 году более десяти автомобильных инженеров, работавших на руководящих должностях в Apple, покинули компанию. Первым громким увольнением из команды перспективного Apple Car в 2022 году стал уход Джо Басса. Он был ведущим менеджером инженерных программ по автономным системам в компании.

Басс перешел в Meta в качестве директора по управлению технической программы разработки технологии смешанной реальности. Конечно, Apple никак не прокомментировала уход менеджера. Интересно, что разработка Apple Car никогда публично не подтверждалась спикерами «яблочной» компании.

Срывают все сроки: из Apple массово увольняются автомобильные инженерыПервоначально ожидалось, что самостоятельный электромобиль от Apple мы увидим в 2023 году. Теперь же сроки сдвигаются, и ждать нового продукта от компании стоит не раньше 2025 года. Технологический гигант из Купертино обсуждает с потенциальными партнерами ряд сделок о поставках узлов и комплектующих. Батареи для будущей машины должна производить компания LG. Более того, LG, Apple и Magna станут сторонами трехстороннего соглашения касательно совместного серийного выпуска новых электромобилей.

Ранее сообщалось, что популярный в Украине Renault получил новый большой экран. Новый инфотеймент построен на операционной системе от Google.

Также мы писали, что Audi готовит свой самый большой кроссовер. Новинка станет существенно крупнее, но получит скромные силовые агрегаты.

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