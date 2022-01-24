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Слабые моторы и новое имя: Audi готовит свой самый большой кроссовер

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Понедельник 24 января 2022 09:55
Слабые моторы и новое имя: Audi готовит свой самый большой кроссовер Кроссовер Audi Q9 (Фото: carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Новые шпионские фотографии Audi Q9 показывают, каким будет новый немецкий кроссовер. По данным инсайдеров, приоритетным рынком для новинки станет Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Фото дают возможность увидеть переднюю и заднюю оптику с частично снятым камуфляжем. Также на иллюстрациях видно, что по сравнению с Q8, решетка радиатора нового кроссовера стала меньше. Возможно, курс на уменьшение этой детали экстерьера мы увидим и на других моделях компании.

Слабые моторы и новое имя: Audi готовит свой самый большой кроссоверПо предварительным данным, новый немецкий кроссовер базируется на модернизированной модульной платформе MQB, которая уже используется в кроссовере Volkswagen Atlas. Если эта информация подтвердится, то от родственного авто будет позаимствована и моторная линейка. Двигатели по производительности будут существенно скромнее, чем у кроссоверов Q7 и Q8. Базовым вариантом станет бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 235 л.с. Также покупателям предложат 3,6-литровый V6 мощностью 276 л.с.

Слабые моторы и новое имя: Audi готовит свой самый большой кроссоверПредполагается, что машина будет доступна с передним, или подключаемым полным приводом. Главным рынком для модели должен стать Китай. Ожидается, что мировая премьера флагманского кроссовера от Audi состоится в конце текущего, или в первых месяцах следующего года.

Ранее сообщалось, что популярный в Украине Renault получил новый большой экран. Новый инфотеймент построен на операционной системе от Google.

Также мы писали, что в Киеве предлагают строить тоннели под Днепром. Подземные сооружения должны соединить два берега на севере и на юге столицы.

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