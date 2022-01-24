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Зривають всі терміни: з Apple масово звільняються автомобільні інженери

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Понеділок 24 січня 2022 19:10
Зривають всі терміни: з Apple масово звільняються автомобільні інженери Логотип Apple (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

Вважається, що Apple не покладаючи рук трудиться над створенням Apple Car. Ймовірно розробка нового для компанії продукту затягнеться - висококласні інженери почали масово звільнятися.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoevolution.

У 2021 році більше десяти автомобільних інженерів, які працювали на керівних посадах в Apple, покинули компанію. Першим гучним звільненням з команди перспективного Apple Car в 2022 році став відхід Джо Басса. Він був провідним менеджером інженерних програм з автономних систем в компанії.

Басс перейшов до Meta в якості директора з управління технічної програми розробки технології змішаної реальності. Звичайно, Apple ніяк не прокоментувала відхід менеджера. Цікаво, що розробка Apple Car ніколи публічно не підтверджувалася спікерами «яблучної» компанії.

Зривають всі терміни: з Apple масово звільняються автомобільні інженериСпочатку очікувалося, що самостійний електромобіль від Apple ми побачимо у 2023 році. Тепер же терміни зсуваються, і чекати нового продукту від компанії варто не раніше 2025 року. Технологічний гігант з Купертіно обговорює з потенційними партнерами ряд угод про постачання вузлів і комплектуючих. Батареї для майбутньої машини повинна виробляти компанія LG. Більш того, LG, Apple і Magna стануть сторонами тристоронньої угоди щодо спільного серійного випуску нових електромобілів.

Раніше повідомлялося, що популярний в Україні Renault отримав новий великий екран. Новий інфотеймент побудований на операційній системі від Google.

Також ми писали, що Audi готує свій найбільший кросовер. Новинка стане істотно крупніше, але отримає скромні силові агрегати.

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