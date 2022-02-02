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Бензин и дизтопливо в Украине существенно подорожали в январе

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Среда 02 февраля 2022 11:09
Бензин и дизтопливо в Украине существенно подорожали в январе Колонка АЗС (Фото: slavutich-azt.com)
Автор: Константин Широкун

Цены на бензин и дизельное топливо на украинских заправочных станциях с 4 января по 1 февраля заметно выросли. В зависимости от типа топлива, прибавка к ценнику менее чем за месяц составила 2,5-2,75 грн за литр.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Ежедневный мониторинг цен на бензин А-92 показал, что менее, чем за месяц средняя цена бензина этой марки выросла на 2,48 грн/л и составила 31,92 грн/л. Бензин А-95 поднялся в цене на 2,6 грн/л — до 32,81 грн/л. Дизельное топливо оказалось рекордсменом, подорожав на 2,74 грн/л. Средняя цена солярки на украинских АЗС составляет 32,14 грн/л.

По мнению экспертов, главная причина подорожания всех марок автомобильных топлив кроется в подорожании нефти, а также введении государственного контроля цен на топливо.

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

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