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Бензин та дизпаливо в Україні суттєво подорожчали у січні

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Середа 02 лютого 2022 11:09
Бензин та дизпаливо в Україні суттєво подорожчали у січні Колонка АЗС (Фото: slavutich-azt.com)
Автор: Константин Широкун

Ціни на бензин і дизельне паливо на українських заправних станціях з 4 січня по 1 лютого помітно зросли. Залежно від типу палива, надбавка до цінника менш ніж за місяць склала 2,5-2,75 грн за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Щоденний моніторинг цін на бензин А-92 показав, що менш ніж за місяць середня ціна бензину цієї марки зросла на 2,48 грн/л і склала 31,92 грн/л. Бензин А-95 піднявся в ціні на 2,6 грн/л — до 32,81 грн/л. Дизельне паливо виявилося рекордсменом, подорожчавши на 2,74 грн/л. Середня ціна солярки на українських АЗС становить 32,14 грн/л.

На думку експертів, головна причина подорожчання всіх марок автомобільних палив криється в подорожчанні нафти, а також введення державного контролю цін на паливо.

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

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