ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бензин резко подорожает: обнародована новая максимальная цена

Новина українською →
Украина, Вторник 25 января 2022 11:46
Бензин резко подорожает: обнародована новая максимальная цена Фото: стоимость бензина и дизтоплива резко вырастет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 21 января 2022 года предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 1,33 гривен с 27,92 гривен до 29,25 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,68 гривен с 25,16 гривен до 26,84 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 34,25 гривен за литр, дизельного топлива - 33,84 гривен за литр.

Напомним, правительство с мая 2021 года регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на бензин
NEWS
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне