Бензин резко подорожает: обнародована новая максимальная цена
Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 21 января 2022 года предоставила НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.
Расчетные цены для бензина повышены на 1,33 гривен с 27,92 гривен до 29,25 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,68 гривен с 25,16 гривен до 26,84 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 34,25 гривен за литр, дизельного топлива - 33,84 гривен за литр.
Напомним, правительство с мая 2021 года регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения.