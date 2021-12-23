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Hyundai отзывает электромобили Ioniq из-за самопроизвольного разгона

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 10:35
Hyundai отзывает электромобили Ioniq из-за самопроизвольного разгона Фото: Hyundai Ioniq EV (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Hyundai Motor Corporation отзывает 2679 машин Ioniq из-за неисправности педали газа. При определенных обстоятельствах она может привести к самопроизвольному ускорению.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на NHTSA.

Отзывная кампания затронет электромобили Ioniq, произведенные в период с 21 января 2016 года по 24 июня 2019 года. Проблема может возникнуть, когда транспортное средство переходит в энергосберегающий режим движения.

В этом режиме индикатор EV Ready начинает мигать, а общая выходная мощность и ускорение снижаются. В редких случаях автомобиль может медленно и самовольно начать ускоряться. Однако это происходит только после определенной последовательности действий – необходимо резко до упора нажать педаль акселератора и потом резко ее отпустить. Соответственно, тяга пропадает не моментально, а с ощутимой задержкой, к которой водители обычно не готовы.

Hyundai отзывает электромобили Ioniq из-за самопроизвольного разгона

В Hyundai утверждают, что причиной проблемы может быть ухудшение состояния электрического заземления, которое вызывает ошибку связи в сети контроллеров машины.

Корейский автопроизводитель впервые узнал об этой уязвимости в июне 2021 года и уже провел собственное расследование. Hyundai рассылает пострадавшим владельцам письма с инструкциями по доставке их автомобилей в официальные сервисы. Устранить неисправность поможет обновление программного обеспечения Electric Power Control Unit.

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