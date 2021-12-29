Суцільна електрика: Hyundai припиняє розробку двигунів внутрішнього згоряння

Напередодні Нового року компанія Hyundai згорнула всі розробки двигунів внутрішнього згоряння. Вивільнені співробітники перекинуті на створення електромоторів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Korea Economic Daily.

Постійне посилення екологічних норм і громадська думка підстьобують автовиробників до форсованого переходу на випуск електромобілів. Який сенс інвестувати величезні гроші в технології двигунів, які незабаром відправляться у відставку?

Саме так подумали в Hyundai Motor і скасували розташований в головному технічному центрі компанії підрозділ розробки ДВС. Невідомо, скільки з 12 000 працюючих в центрі співробітників займалося двигунами внутрішнього згоряння, але повідомляється, що більшість з них будуть перекинуті на розробку електричних силових установок. Разом з ними вивільняться і кошти. А їх потрібно чимало - наприклад, для нещодавно створеного Центру розробки акумуляторів.

Крім того, Hyundai Motor Group не зупиняється на вже реалізованій платформі E-GMP. В даний час знаходиться в розробці ще одна архітектура, призначена виключно для електромобілів. До 2028 року корейська компанія планує перевести на паливні елементи всю свою комерційну лінійку. А преміальний суббренд марки Genesis заявив, що з 2025 року буде виробляти тільки електрифіковані автомобілі.

На відміну від інших автовиробників, розставання з ДВС у Hyundai не буде несамовитим - власні двигуни компанія почали випускати не так давно - в 90-х роках минулого століття.

Нагадаємо, що Hyundai відкликає 2679 машин Ioniq через несправність педалі газу. За певних обставин вона може призвести до мимовільного прискорення.