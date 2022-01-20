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Без согласия владельца: как изменились правила перерегистрации автомобилей Украине

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Четверг 20 января 2022 11:53
Без согласия владельца: как изменились правила перерегистрации автомобилей Украине Сервисный центр МВД Украины (Фото: kyivopt.com)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины на заседании 19 января внес изменения в порядок перерегистрации автомобилей. Внесенные в соответствующее постановление поправки позволили устранить ряд юридических коллизий.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на постановление Кабмина.

По новым правилам в ряде случаев транспортное средство можно перерегистрировать на имя нового владельца без согласия старого собственника. Совершить перерегистрацию без ведома владельца теперь можно в двух случаях: если транспортное средство приобретено на электронном аукционе, или же если машина была конфискована исполнительной службой за долги и в дальнейшем перепродана.

В таких случаях, сервисный центр вправе провести перерегистрацию на нового собственника без согласия или присутствия прежнего владельца. Ранее сервисные центры не имели права ставить на новый учет конфискованные, или арестованные автомобили.

Ранее сообщалось, что щиток приборов на новых моделях Hyundai может самопроизвольно потухнуть в мороз. Корейский автопроизводитель отзывает гибридные кроссоверы из-за редкой неисправности щитка приборов.

Также мы писали, что в General Motors придумали дешевые электрозарядные станции на водороде. Электричество вырабатывается в водородных топливных элементах.

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