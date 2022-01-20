Холод сильнее: щиток приборов на новых моделях Hyundai может самопроизвольно потухнуть в мороз

Корейский автопроизводитель отзывает гибридные кроссоверы из-за редкой неисправности щитка приборов. Дисплеи цифровой приборной панели на партии машин были изготовлены с использованием бракованных резисторов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Их некорректная работа может стать причиной того, что при минусовых температурах данные на приборке могут отображаться некорректно: размыто, или со смещением. Южнокорейский производитель автомобилей узнал о проблеме 26 ноября 2021 года и начал внутреннее расследование.

Отзывная кампания коснется 293 гибридных кроссоверов Hyundai Santa Fe, а также 421 плагин-гибридного автомобиля Santa Fe PHEV. Все автомобили с дефектами были выпущены в период с 25 октября по 1 декабря прошлого года. Решить проблему поможет только полная замена блока щитка приборов. Все работы будут выполнены на сервисных станциях официальных дилеров корейского автопроизводителя за счет компании.

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