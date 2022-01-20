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Без згоди власника: як змінилися правила перереєстрації автомобілів в Україні

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Четвер 20 січня 2022 11:53
Без згоди власника: як змінилися правила перереєстрації автомобілів в Україні Сервісний центр МВС України (Фото: kyivopt.com)
Автор: Константин Широкун

Кабінет міністрів України на засіданні 19 січня вніс зміни до порядку перереєстрації автомобілів. Внесені до відповідної постанови поправки дозволили усунути ряд юридичних колізій.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на постанову Кабміну.

За новими правилами в ряді випадків транспортний засіб можна перереєструвати на ім'я нового власника без згоди старого власника. Здійснити перереєстрацію без відома власника тепер можна у двох випадках: якщо транспортний засіб придбано на електронному аукціоні, або ж якщо машина була конфіскована виконавчою службою за борги та надалі перепродана.

У таких випадках, сервісний центр має право провести перереєстрацію на нового власника без згоди або присутності колишнього власника. Раніше сервісні центри не мали права ставити на новий облік конфісковані, або заарештовані автомобілі.

Раніше повідомлялося, що щиток приладів на нових моделях Hyundai може мимовільно згаснути в мороз. Корейський автовиробник відкликає гібридні кросовери через рідкісну несправність щитка приладів.

Також ми писали, що у General Motors придумали дешеві електрозарядні станції на водні. Електрика виробляється в водневих паливних елементах.

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