Электричество про запас: представлена переносная батарея для зарядки электромобилей

ZipCharge Go – это новая портативная зарядная станция для электромобилей, которая должна обеспечивать зарядку машин, у владельцев которых нет собственного места на парковке, или личного гаража.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.
В основе ZipCharge Go – литий-ионный аккумулятор, размещенный в алюминиевой рамке и корпусе из переработанного пластика. Гаджет оснащен парой колес и выдвижной ручкой. Подразумевается, что владелец будет заряжать переносной накопитель энергии от бытовой розетки, и позже использовать для зарядки припаркованного на улице электромобиля.
Благодаря встроенной sim-карте пользователь всегда через специальное приложение может отслеживать уровень заряда и другие параметры устройства.
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