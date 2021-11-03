Електрика завжди з собою: представлено переносну батарею для електромобілів

ZipCharge Go - це нова портативна зарядна станція для електромобілів, яка повинна забезпечувати зарядку машин, у власників яких немає власного місця на парковці, або особистого гаража.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.

В основі ZipCharge Go-літій-іонний акумулятор, розміщений в алюмінієвій рамці і корпусі з переробленого пластику. Гаджет оснащений парою коліс і висувною ручкою. Мається на увазі, що власник буде заряджати переносний накопичувач енергії від побутової розетки, і пізніше використовувати для зарядки припаркованого на вулиці електромобіля.

Ємність ZipCharge Go становить 8 кВт·год. Повністю віддати всю енергію електромобілю переносний акумулятор зможе за 50-55 хвилин. Його можна зберігати вдома, або в багажнику автомобіля.

Завдяки вбудованій sim-карті користувач завжди через спеціальний додаток може відстежувати рівень заряду та інші параметри пристрою.

ZipCharge Go був розроблений двома британськими інженерами, які мають досвід роботи в McLaren, Jaguar і Lotus. Серійна версія пристрою з'явиться 2022 році за ціною 500-1000 Євро, в залежності від суми урядових пільг в конкретному регіоні. Power bank також буде доступний за передплатою.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.

Також повідомлялося, що Toyota представила нову гібридну систему без зв'язку ДВС з колесами. В установці двигун внутрішнього згоряння не має прямого зв'язку з провідними колесами.