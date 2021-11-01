Менее 4 л/100 км: Toyota представила новую гибридную систему без связи ДВС с колесами

Toyota выводит на рынок абсолютно новую для себя гибридную систему для автомобилей. В установке под названием e-Smart двигатель внутреннего сгорания не имеет прямой связи с ведущими колесами.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

С начала гибридной эры в автоиндустрии компания Toyota, будучи пионером массового выпуска гибридов, делала ставку на параллельную схему гибридного привода. Фирменная установка Hybrid Synergy Drive позволяет ДВС и электромоторам работать одновременно или задействует только электротягу.

А теперь компания обратилась к абсолютно новой для себя последовательной гибридной схеме - когда ДВС не имеет прямой связи с ведущими колесами и выступает в роли генератора, заряжающего батарею, а уже та питает электромоторы.

Такая установка Тойоты получила название e-Smart и дебютировала на компактном кроссовере Toyota Raize, который на днях вышел на рынок Японии. Новый тойотовский гибрид имеет под капотом трехцилиндровый атмосферный двигатель 1.2 с отдачей 82 л.с. и 105 Нм, а передние колеса вращает электромотор на 106 "сил" и 170 Нм.

Поскольку ДВС работает в роли генератора, отпадает необходимость в большой батарее. У Raize тяговый аккумулятор расположен под задними сиденьями и имеет емкость всего 4,3 Ач. По сравнению с обычным Raize бензобак уменьшен до 33 литров (против 36 л), а паспортный средний расход топлива по циклу WLTC составляет всего 3,6 л/100 км.

Среди ездовых режимов есть и рекуперативный Smart-Pedal, который позволяет ехать без использования гидравлических тормозов - разгон и торможение регулируются педалью акселератора.

Цена гибридного Toyota Raize с установкой e-Smart в Японии составляет 18900 долларов. О появлении последовательніх гибридов на других моделях, предлагаемых за пределами Японии, компания пока не сообщает.

Напомним, Toyota представила свой первый серийный электромобиль. Кроссовер bZ4X, который стал батарейным аналогом RAV4, имеет запас хода до 500 км, а в продаже появится в середине 2022 года.