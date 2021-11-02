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"Хазары" пришли: в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 09:40
"Хазары" пришли: в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar Фото: Khazar SD (http://regionplus.az/)
Автор: Константин Широкун

Седаны Khazar выпускается на совместном предприятии промышленной группы АзерМаш и иранского автопроизводителя Iran Khodro. На данный момент машины проходят украинскую сертификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoconsulting.

В нашу страну будут поставляться две модели – Khazar LX и Khazar SD. Khazar LX – это несколько забытый иранский Samand, который раньше продавался в Украине. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с.

&quot;Хазары&quot; пришли: в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки KhazarKhazar SD представляет из себя седан С-класса иранской компании Dana. Машина имеет более современный дизайн, в списке оснащения присутствуют светодиодные фары, мультиедийная система. Но под капотом трудится все тот же 113-сильный атмосферный мотор.

&quot;Хазары&quot; пришли: в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки KhazarПроизводственная площадка, где выпускаются автомобили, расположена в Нефтчалинском районе. Завод наладил выпуск новых седанов в 2018 году. Изначально это была крупноузловая сборка из машинокомплектов, прибывающих из Ирана, но в течение года началось полноценное производство новинки.

Украинские цены на седаны пока не сообщаются, но они станут известны уже в ближайшее время.

&quot;Хазары&quot; пришли: в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки KhazarРанее мы писали, что в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилей. На набережной собралось более 50 классических машин.

Также сообщалось, что Audi показала роскошный седан A8L Horch. Новинка должна создать достойную конкуренцию флагманскому седану Mercedes-Maybach.

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