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Снаружи Volkswagen, внутри – Ford: опубликованы первые изображения нового Amarok на базе Ranger

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Среда 08 декабря 2021 16:33
Снаружи Volkswagen, внутри – Ford: опубликованы первые изображения нового Amarok на базе Ranger Тизер кроссовера Volkswagen Amarok нового поколения (Фото: Volkswagen)
Автор: Александр Мороз

Компания Volkswagen поделилась тизерными эскизами пикапа Volkswagen Amarok второго поколения. Автомобиль будет производиться на заводах в Южной Африке и Аргентине.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Опубликованные изображения демонстрируют пикап с двойной кабиной и рейлингами на крыше. Обращают на себя внимание рельефный капот и массивные колесные арки. В салоне видны цифровая приборная панель, крупный сенсорный экран мультимедийной системы и новый рычаг селектора трансмиссии.

Снаружи Volkswagen, внутри – Ford: опубликованы первые изображения нового Amarok на базе Ranger

Что касается технической части, то она полностью унифицирована с новым Ford Ranger - в 2019-м концерны Volkswagen AG и Ford заключили соглашение о глобальном сотрудничестве в легкого коммерческого транспорта, а также внедорожников и пикапов.

Тем не менее, немцы утверждают, что новый Амарок не будет просто копией американского пикапа с шильдиком Volkswagen. Хотя, чтобы снизить затраты двери, корпуса боковых зеркал и ряд панелей у обоих автомобилей идентичны. А вот капот, передние крылья, фары и решетка радиатора - отличается.

Снаружи Volkswagen, внутри – Ford: опубликованы первые изображения нового Amarok на базе Ranger

Моторную линейку Volkswagen Amarok второго поколения разделит с Ford Ranger: двухлитровый турбодизелем, бензиновая "турбочетверкой" EcoBoost объемом 2,3 литра, а также новый трехлитровый дизельный двигатель V6.

В продажу немецкий пикап поступит в 2022 году. Выпускать модель будут на заводе в Аргентине, позднее сборку наладят на предприятии Ford в южноафриканском Силвертоне. Завод в Ганновере Амарок больше выпускать не будет – сейчас его модернизируют под производство разрекламированного электрического фургона Buzz.

Снаружи Volkswagen, внутри – Ford: опубликованы первые изображения нового Amarok на базе Ranger

Напомним, что концерн Volkswagen всерьез рассматривает IPO, как возможность продать больше акций Porsche и привлечь дополнительные средства в компанию. Деньги пойдут на электрификацию модельного ряда.

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