ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зовні Volkswagen, всередині – Ford: опубліковані перші зображення нового Amarok на базі Ranger

Новость на русском →
Середа 08 грудня 2021 16:33
Зовні Volkswagen, всередині – Ford: опубліковані перші зображення нового Amarok на базі Ranger Тизер кросовера Volkswagen Amarok нового покоління (Фото: Volkswagen)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Volkswagen поділилася тизерними ескізами пікапа Volkswagen Amarok другого покоління. Автомобіль буде вироблятися на заводах в Південній Африці та Аргентині.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Motor1.

Опубліковані зображення демонструють пікап з подвійною кабіною і рейлінгами на даху. Звертають на себе увагу рельєфний капот і масивні колісні арки. У салоні видно цифрова приладова панель, великий сенсорний екран мультимедійної системи і новий важіль селектора трансмісії.

Зовні Volkswagen, всередині – Ford: опубліковані перші зображення нового Amarok на базі Ranger

Що стосується технічної частини, то вона повністю уніфікована з новим Ford Ranger - в 2019-му концерни Volkswagen AG і Ford уклали угоду про глобальну співпрацю в легкого комерційного транспорту, а також позашляховиків і пікапів.

Тим не менш, німці стверджують, що новий Амарок не буде просто копією американського пікапа з шильдиком Volkswagen. Хоча, щоб знизити витрати двері, Корпуси бічних дзеркал і ряд панелей у обох автомобілів ідентичні. А ось капот, передні крила, фари і решітка радіатора - відрізняються, .

Зовні Volkswagen, всередині – Ford: опубліковані перші зображення нового Amarok на базі Ranger

Моторну лінійку Volkswagen Amarok другого покоління розділить з Ford Ranger: дволітровий турбодизелем, бензинова" турбочетверкой " EcoBoost об'ємом 2,3 літра, а також новий трилітровий дизельний двигун V6.

У продаж німецький пікап надійде в 2022 році. Випускати модель будуть на заводі в Аргентині, пізніше збірку налагодять на підприємстві Ford в південноафриканському Сілвертоні. Завод в Ганновері Амарок більше випускати не буде-зараз його модернізують під виробництво розрекламованого електричного фургона Buzz.

Зовні Volkswagen, всередині – Ford: опубліковані перші зображення нового Amarok на базі Ranger

Нагадаємо, що концерн Volkswagen всерйоз розглядає IPO, як можливість продати більше акцій Porsche і залучити додаткові кошти в компанію. Гроші підуть на електрифікацію модельного ряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Volkswagen
Точки зору
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору