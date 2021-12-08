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Концерн Volkswagen хочет продать Porsche: названа ориентировочная цена

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Среда 08 декабря 2021 12:05
Концерн Volkswagen хочет продать Porsche: названа ориентировочная цена Фото: офис Porsche (porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen всерьез рассматривает IPO, как возможность продать больше акций Porsche и привлечь дополнительные средства в компанию. Деньги пойдут на электрификацию модельного ряда.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Разговоры о выходе Porsche на IPO в компании ведутся уже несколько месяцев. Публичное размещение акций на бирже поможет привлечь более 101 миллиарда долларов. Однако окончательно решение о выходе на биржу еще не принято из-за сложных взаимоотношений собственников компании – семей Порше и Пиех. Семьи владеют 31,4% акций Volkswagen, но имеют 53,3% прав голоса через автомобильный холдинг Porsche SE.

Пара влиятельных семей также рассматривает возможность продажи части своей доли в Volkswagen, чтобы приобрести долю в возможном IPO Porsche. Однако официально пока никаких заявлений на этот счет не делалось.

Концерн Volkswagen хочет продать Porsche: названа ориентировочная ценаПока немецкий автопроизводитель и его собственники сомневаются в эффективности и успешности выхода на фондовый рынок, инвесторы демонстрируют лояльность к акциям автомобильных компаний. К примеру, недавно производитель электромобилей Rivian громко дебютировал на Уолл-стрит. Акции стартовали с 78 долларов и выросли в считанные часы до 172 долларов, но вскоре опустились до отметки в 116 долларов.

Напомним, что Bentley работает над идеальным роскошным внедрожником. Британский люксовый бренд готовит автомобиль с максимальным комфортом для пассажиров заднего ряда.

Ранее мы сообщали, что стали известны модели Toyota, которые первыми получат инновационные твердотельные батареи. Новая разработка появится на гибридах компании.

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