Стало известно, сколько электромобилей украинцы приобрели в январе 2022 года

За январь 2022 года парк электромобилей в Украине увеличился на 689 машин. В сравнение предыдущими месяцами, покупатели электрокаров немного снизили темп.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook эксперта транспортных инноваций Марины Китиной.

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Украине зарегистрировано 34 211 электрокаров. Декабрь 2021 года завершился на отметке в 33 522 электромобиля. Традиционно в статистике, предоставленной сервисными центрами МВД, подсчитаны и новые машины, и электромобили, импортированные с пробегом.

За первый месяц 2022 года парк электромобилей в нашей стране увеличился ровно на 2 процента. С таким темпом в 2-3% ежемесячно рынок электромобилей в Украине рос практически весь 2021 год.

Как и прежде, по количеству электрокаров на Киев и Киевскую область приходится 7475 и 3906 машин на электротяге соответственно. На втором месте – Одесская область с результатом в 4932 авто. Тройку лидирующих регионов замыкает Харьковская область, в которой зарегистрировано уже 3307 электромобилей. Меньше всего электрокаров зарегистрировано в Луганской, Черниговской и Сумской областях.

Напомним, что вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан купил быстрейший электрический Audi. Выбор футболиста пал на Audi e-Tron GT.

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