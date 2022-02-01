ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, сколько электромобилей украинцы приобрели в январе 2022 года

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 14:27
Стало известно, сколько электромобилей украинцы приобрели в январе 2022 года Электромобиль Nissan Leaf (Фото: РБК Украина / Константин Широкун)
Автор: Константин Широкун

За январь 2022 года парк электромобилей в Украине увеличился на 689 машин. В сравнение предыдущими месяцами, покупатели электрокаров немного снизили темп.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook эксперта транспортных инноваций Марины Китиной.

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Украине зарегистрировано 34 211 электрокаров. Декабрь 2021 года завершился на отметке в 33 522 электромобиля. Традиционно в статистике, предоставленной сервисными центрами МВД, подсчитаны и новые машины, и электромобили, импортированные с пробегом.

За первый месяц 2022 года парк электромобилей в нашей стране увеличился ровно на 2 процента. С таким темпом в 2-3% ежемесячно рынок электромобилей в Украине рос практически весь 2021 год.

Как и прежде, по количеству электрокаров на Киев и Киевскую область приходится 7475 и 3906 машин на электротяге соответственно. На втором месте – Одесская область с результатом в 4932 авто. Тройку лидирующих регионов замыкает Харьковская область, в которой зарегистрировано уже 3307 электромобилей. Меньше всего электрокаров зарегистрировано в Луганской, Черниговской и Сумской областях.

Напомним, что вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан купил быстрейший электрический Audi. Выбор футболиста пал на Audi e-Tron GT.

Ранее мы сообщали, что крупнейшая в Украине сеть газовых АЗС закрывает все заправки из-за роста цен на газ. Главная причина – существенный рост цен на горючее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения